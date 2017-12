Whatsapp down anche in Puglia,  è andato in tilt la sera di San Silvestro

Quando meno te lo aspetti Whatsapp è andato in tilt. Intorno alle 20 di stasera a poche ore dal nuovo anno la più usata app di messaggistica ha iniziato a non funzionare.

I tantissimi utenti hanno compreso il cattivo funzionamento di Whastapp quando si sono trovati alle prese con il simbolo dell’orologio.

Il problema però non è solo pugliese ma anche di tutta Italia e in altre pari del mondo, in particolare in tutta l’Europa Centrale, in Spagna, in Brasile, e parte degli Stati Uniti d’America.

Sembrerebbero essere escluse le altre zone del mondo.