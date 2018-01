Puglia auto si schianta contro un albero, papà barese, mamma e bambino di 3 anni gravissimi, feriti estratti dalle lamiere

Un terribile incidente si è verificato nella prima serata di oggi. Il bilancio è pesantissimo, sono tre i feriti gravissimi, madre, padre e bimbo di soli 3 anni.

I tre sono stati ricoverati in prognosi riservata. Una Fiat Punto, guidata dal papà, un uomo di 42 anni di Rutigliano in provincia di Bari, per cause in via di accertamento si è schiantata contro un albero.

Il piccolo, dal fortissimo urto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed ha riportato gravissimi traumi. Grave anche la madre, una donna di 30 anni di Francavilla Fontana.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale che congiunge Ostuni a Francavilla Fontana. I tre feriti sono ricoverati al Perrino di Brindisi.

I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere i feriti.