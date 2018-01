Puglia, terrore in centro, bandito mascherato e armato rapina gioielleria, proprietaria sotto choc

Nel primo pomeriggio di oggi nel pieno centro di una città pugliese un bandito con viso coperto da una maschera di carnevale armato di pistola ha fatto irruzione in una gioielleria.

La rapina è avvenuta in una gioielleria in pieno centro a Lecce, al “Barocco” in via Arditi.

Il negozio è stato più volte oggetto di rapine. Il bandito ha minacciato con una pistola la proprietaria del negozio che è stato costretta a consegnare l’incasso di giornata pari a 600euro.

Il bandito subito dopo essere entrato in possesso della refurtiva è fuggito.

Sul posto in pochi minuti sono arrivate diverse pattuglie delle forze dell’ordine che sono entrate in possesso delle immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La proprietaria è stata oggetto delle cure dei soccorritori del 118 perché shoccata dalla rapina.