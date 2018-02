Puglia, rapinatori irrompono in un’agenzia assicurativa e picchiano una cliente, bottino 5 mila euro

Nel tardo pomeriggio di oggi una banda di rapinatori è entrata in azione in una sede della Sara Assicurazioni.

I rapinatori, due uomini, hanno approfittato della porta aperta ed hanno spintonato all’interno dell’agenzia una cliente.

I due malviventi sono fuggiti con l’incasso di giornata che ammontava circa a 5 mila euro.

La rapina è avvenuta a Lecce in via Orsini. I due banditi in pochissimi minuti si solo dileguati. Sul posto sono arrivate diverse pattuglie delle forze dell’ordine che sono entrate in possesso delle immagini di videosorveglianza.