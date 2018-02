Puglia, caccia grossa alla pantera, spunta il video che riprende la sagoma nera di un grosso animale

Carabinieri e forestali sulle tracce della pantera, segnalata da giorni, nelle campagne di Carovigno in contrada Catanzani, in provincia di Brindisi. Mentre era in corso una battuta di controllo nell’agro carovignese è spuntato un video in cui è ripreso un grosso animale di colore nero.

Dopo alcune segnalazioni i militari infatti, unitamente ai ranger dello zoosafari di Fasano, sotto il coordinamento tecnico del Comando Provinciale dei Carabinieri e il coordinamento più generale della Prefettura avevano iniziato le ricerche.

A seguito dei primi riscontri però ad essere catturato è stato un cane corso, nero. Con ogni probabilità è lo stesso animale presente nel video. Controlli che continueranno nelle prossime ore in tutto il nord brindisino. La Prefettura di Brindisi in una nota ufficiale ha invitato i cittadini a segnalare alle forze dell’ordine eventuali avvistamenti.