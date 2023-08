Ballando con le stelle lanciata la bomba, arriva Carlotta Mantova

0 SHARES Condividi Tweet

Mentre il conto alla rovescia per la nuova edizione di “Ballando con le stelle” continua, la prima puntata è in programma per il 21 ottobre su Rai 1. Le indiscrezioni finora hanno portato alla luce sei partecipanti probabili: Simona Ventura, Teo Mammucari, Bobby Solo, Bruno Barbieri, Antonio Caprarica e Ricky Tognazzi, quest’ultimo confermato ufficialmente. Tognazzi sarà affiancato dalla moglie Simona Izzo, che si unirà allo show come commentatrice. Il 30 agosto, il sito Dagospia ha aggiunto un nome intrigante alla lista: Carlotta Mantovan, la vedova del caro amico e collega di Milly, Fabrizio Frizzi.

L’incertezza di Carlotta e la sua storia con “Ballando”

Milly Carlucci, legata da un profondo legame d’amicizia con Frizzi, sta cercando di convincere Carlotta a unirsi al cast. La proposta, però, non sembra essere stata accolta senza esitazioni da parte di Mantovan. Nonostante le incertezze, Carlotta non è nuova alla pista di “Ballando con le stelle“. Solo l’anno scorso, ha aperto la stagione come “ballerina per una notte“, guadagnando ammirazione e plauso dal pubblico. L’interrogativo rimane: Carlotta accetterà l’invito e si unirà come concorrente a tempo pieno?

Chi è Carlotta Mantovan?

Nata a Venezia il 26 dicembre 1982, Carlotta ha iniziato la sua carriera raggiungendo il secondo posto a Miss Italia. Ha successivamente lavorato come modella prima di intraprendere una carriera nel giornalismo, lavorando per Sky TG24 dal 2004 al 2018 e presentando il meteo su Sky Meteo 24 tra il 2005 e il 2008. La sua vita personale ha visto momenti dolci e tragici. Dopo aver conosciuto Fabrizio Frizzi a Miss Italia nel 2001, i due hanno iniziato una relazione duratura. Sposatisi dopo 12 anni insieme, hanno accolto nel 2013 la loro figlia, Stella. La tragica scomparsa di Fabrizio nel 2018 ha cambiato la vita di Carlotta, che successivamente si è trasferita in Francia con la figlia, dedicandosi alla sua passione, l’equitazione.