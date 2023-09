Milo Infante in diretta a Ore 14 non si trattiene: “Imbecilli”

0 SHARES Condividi Tweet

Oggi, lunedì 11 settembre, la televisione italiana è stata testimone di un potente momento di emozione e indignazione. Milo Infante, noto conduttore del talk show “Ore 14“, ha affrontato con grande intensità un argomento scottante: gli incidenti stradali causati dalla distrazione dei dispositivi mobile e l’uso irresponsabile dei social media alla guida.

Un tragico incidente stradale come catalizzatore

L’incidente avvenuto ad Alatri, provincia di Frosinone, ha sollevato una serie di questioni riguardo alla sicurezza stradale e all’utilizzo dei social media. Un automobilista, in diretta su Facebook mentre era alla guida di un’Audi, si è tragicamente schiantato contro una Nissan. Quello che ha reso ancora più devastante l’incidente è che tra le vittime c’era una famiglia: una madre e i suoi piccoli figli. La bambina, in particolare, si trova in gravi condizioni.

Il video dell’incidente ha girato sui vari social, ma “Ore 14” ha fatto una scelta etica, evitando di mostrare le immagini in modo integrale per rispetto delle vittime e dei loro familiari. Tuttavia, l’argomento non poteva essere ignorato, data la sua rilevanza e l’impatto che ha avuto sulla collettività.

Il duro sfogo di Infante e la condanna dei social alla guida

Dopo aver introdotto l’argomento e mostrato quanto era necessario del video, Milo Infante non ha potuto trattenersi dallo sfogare la sua rabbia e indignazione. Ha denunciato con forza la superficialità e l’irresponsabilità di chi mette in pericolo la propria vita e quella degli altri per un momento di gloria sui social.

“È un bilancio che aumenta giorno dopo giorno. È un problema di cultura”, ha esclamato Infante, sollevando interrogativi sulla mentalità delle persone che cercano validazione e attenzione sui social a scapito della sicurezza stradale. Ha poi lanciato una provocazione, suggerendo la creazione di una campagna chiamata “Non essere stupido” per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi comportamenti pericolosi: ““È un bilancio che aumenta giorno dopo giorno, è un problema di cultura… mi dite se è il campione numero uno di imbecillità, si può dire alle due del pomeriggio? Ma non possiamo lanciare la campagna Non essere stupido?”

Non era solo. Monica Leofreddi, una presenza costante in “Ore 14“, ha condiviso le preoccupazioni di Infante, esprimendosi in maniera più pacata ma non meno preoccupata per l’andamento della cultura digitale e le sue conseguenze nella vita reale.

Il percorso di “Ore 14” e le voci critiche

Il ritorno di “Ore 14” per la sua quinta edizione ha rinnovato l’attenzione sulla cronaca nera, un genere che Milo Infante ha saputo trattare con rispetto e competenza nel corso degli anni. Nonostante il suo successo, alcune voci, come il popolare sito TvBlog, ritengono che sia il momento di rinnovare la formula del programma, suggerendo che, dopo cinque edizioni di successo, potrebbe essere il momento di osare qualcosa di diverso.