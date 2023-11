Adriano Pappalardo diretto sulla ex nuora Selvaggia Lucarelli: “Ha fatto quello che ha fatto ma va bene così”

0 SHARES Condividi Tweet

Nel mondo dello spettacolo, i rapporti familiari possono essere complicati. Tuttavia, per Adriano Pappalardo, celebre cantante e attore di 78 anni, la situazione con l’ex nuora Selvaggia Lucarelli sembra tranquilla. Adriano è il padre di Laerte, ex marito della Lucarelli. Ma oltre a ciò, è il nonno orgoglioso di Leon, il nipote diciottenne. Questo legame familiare porta naturalmente a domande sulla natura del loro rapporto.

Adriano oggi: dalla musica alla TV

Il panorama televisivo italiano ha visto Adriano in vari ruoli. Ma oggi, afferma di stare “benissimo” lontano dal piccolo schermo. Il suo cuore batte per la musica, dove continua a esibirsi con passione. Afferma di aver scelto di evitare la televisione, in particolare reality e talent show, in cerca di autenticità nella sua carrierae, inoltre, non vuole più accettare progetti che non rispecchiano la sua vera essenza.

Decisioni televisive e ricordi su Simona Ventura Nonostante la sua decisione di allontanarsi dalla TV, Adriano ha avuto la fortuna di lavorare con alcune delle personalità più brillanti del settore, tra cui Simona Ventura. Tuttavia, quando si tratta di partecipare a show come ‘Ballando con le Stelle’, è deciso nel rifiuto. Non perché la Lucarelli faccia parte della giuria, ma per una filosofia personale: non vuole sentirsi giudicato. La sua integrità non è in vendita, a meno che il prezzo non sia eccezionalmente alto: “Sono soddisfatto e sereno: faccio i miei concerti e non vado più in tv a fare reality, talent show e via dicendo. Mi sono stufato: oggi non dico più ‘sì’ quando in realtà vorrei dire ‘no’. A volte per contratto mi sono trovato a fare cose che non mi piacevano e io sono uno che ha sempre fatto di testa sua”.

Un legame senza tensioni con Selvaggia

Il cuore dell’intervista è, ovviamente, la relazione tra Adriano e Selvaggia. Con franchezza, Adriano descrive il loro rapporto come “normalissimo”. Non c’è dramma o tensione. Anzi, ammette di ammirare il lavoro di Selvaggia in TV. Sebbene la loro vita li abbia portati su percorsi diversi, con Selvaggia che ora vive a Milano, il rispetto reciproco rimane: “Quando la vedo in tv la seguo. E’ brava. La stimo. E’ una donna che ha fatto quello che fatto, se n’è andata a Milano, ma va bene così. E’ tutto a posto”.