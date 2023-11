Max Biaggi senza freni sulla ex Eleonora Pedron: “Non avrò mai più un amore così, il mio cuore batte ancora per lei”

0 SHARES Condividi Tweet

Max Biaggi rivela che metà del suo cuore appartiene ancora all’ex compagna Eleonora Pedron, con la quale condivide la crescita dei loro figli

Max Biaggi ha sorpreso tutti con una dichiarazione inaspettata riguardo i suoi sentimenti per l’ex compagna, Eleonora Pedron. A otto anni dalla loro separazione, ha confessato al Corriere della Sera di nutrire ancora sentimenti per la madre dei suoi figli, Leon Alexandre e Ines Angelica. Questo legame emotivo lo mantiene ancora vicino a Eleonora, con la quale condivide la responsabilità di crescere i loro figli. Biaggi ha sottolineato che una parte del suo cuore apparterrà per sempre a lei, a prescindere dalle circostanze.

La vita condivisa e il ruolo genitoriale di Max ed Eleonora

Vivendo a Montecarlo, a soli 500 metri l’uno dall’altra, Max ed Eleonora mantengono un ottimo rapporto, collaborando armoniosamente nell’educazione dei loro figli adolescenti. Max ha descritto sè stesso come il genitore più severo, mentre Eleonora incarna il ruolo affettuoso della madre. Questo equilibrio li aiuta a crescere insieme i figli, garantendo loro una guida appropriata durante questi anni formativi. Max ha espresso la sua preoccupazione paterna, soprattutto quando i ragazzi escono, ma sottolinea l’importanza di essere presenti e di mantenere una comunicazione costante con loro.

Max Biaggi oggi: single e focalizzato sui figli

Attualmente single, Max Biaggi ha rivelato di non cercare attivamente un nuovo amore. Pur ammettendo di avere delle frequentazioni, ha chiarito che la sua priorità rimane l’amore per i suoi figli e la loro crescita. Nonostante conservi un affetto speciale per Eleonora, esclude la possibilità di un ritorno di fiamma, accettando che la parte più significativa della sua vita sentimentale sia ormai alle spalle: “No, sto bene così. Le regalo una perla della mia vita… Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene“. Nel frattempo, la situazione sentimentale di Eleonora è diversa: dal 2019 è in una relazione con Fabio Troiano, nonostante la distanza. Max, d’altra parte, dopo una relazione con Bianca Atzei e alcune uscite estive, conferma la sua attuale condizione di single.