Cesara Buonamici fa una battuta tagliente ad Alfonso Signorini che le dà una risposta che la giornalista non si sarebbe mai aspettata: “Sei una brutta persona”

0 SHARES Condividi Tweet

Durante una puntata del Grande Fratello, Cesara Buonamici ha preso in giro Alfonso Signorini su un suo errore sui nomi dei concorrenti, provocando una risposta inaspettata da parte del conduttore

Nella puntata di ieri, lunedì 20 novembre del Grande Fratello, Cesara Buonamici ha colto l’occasione per scherzare con Alfonso Signorini. Dopo una serie di eventi nel programma, tra cui un confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e l’annuncio del focus su Perla e Mirko, la Buonamici ha fatto una battuta a Signorini. Ha elogiato il conduttore per aver finalmente pronunciato correttamente i nomi dei concorrenti, commentando: “Voglio complimentarmi con te perché stavolta hai azzeccato tutti i nomi…”

La reazione di Alfonso Signorini

La battuta di Cesara Buonamici ha sorpreso Signorini, che inizialmente ha riso, poi ha risposto scherzosamente, dicendo che la Buonamici è “veramente una bruttissima persona”. Le risate in studio non si sono fatte attendere, e la Buonamici ha riso per aver messo in imbarazzo il conduttore. Signorini, cercando sostegno, si è rivolto a Giampiero Mughini, ma anche lui ha risposto in tono scherzoso, minacciando in modo giocoso di intervenire se Signorini avesse continuato a prendere in giro la Buonamici.

Ritorno alla normalità nel Grande Fratello

Dopo questo momento di leggerezza, Signorini ha ripreso la conduzione della puntata, concentrandosi sugli eventi nella Casa di Cinecittà, in particolare su Perla Vatiero e Mirko Brunetti. La situazione tra i due ex concorrenti di Temptation Island è diventata un punto di interesse principale nello show, attirando l’attenzione del pubblico e del conduttore. La battuta della Buonamici ha fornito un momento di divertimento e ha dimostrato la buona chimica tra i presentatori e gli opinionisti del programma.