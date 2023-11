Luca Jurman lancia accuse esplosive contro il cast di X Factor

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Jurman critica duramente Francesca Michielin, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini e Fedez per il loro ruolo in X Factor, sostenendo Morgan e denunciando una presunta ‘lobby’ nel talent show

Luca Jurman, noto vocal coach e ex professore di Amici, ha espresso forti critiche verso il cast di X Factor. Durante una diretta social, ha attaccato Francesca Michielin, sostenendo che non sia adatta a ricoprire il ruolo di conduttrice. Ha inoltre messo in dubbio la sua competenza come giudice, citando un episodio su Ivan Graziani. Jurman non ha risparmiato neanche Dargen D’Amico, definendolo in modo sprezzante e mettendo in discussione la sua idoneità come giudice.

Ambra e Fedez nel mirino di Jurman

Oltre alla Michielin e a D’Amico, Jurman ha diretto le sue frecciate anche verso Ambra Angiolini e Fedez. Secondo lui, nonostante le loro esperienze professionali, non sarebbero figure adeguate per un programma come X Factor. Le sue parole sono state molto dure, e non ha esitato a definire il talent show come “un cucuzzaro del cacchio”, affermando che lo show sarebbe in declino e seguito da poche persone “La Michielin non sa manco che Ivan Graziani è morto! È giusto che vada a Sanremo a dirigere al posto di un direttore d’orchestra solo perché ha fatto il triennio di canto jazz in un conservatorio sfigato? Ma voi siete matti! Non è in grado di fare la conduttrice! Così come non è in grado di fare il giudice un paracul0 come Dargen D’Amico. Volete dire che Ambra – che per carità è un’attrice, una performer ed è stata anche da ragazzina una conduttrice, sia un giudice di canto adeguata ad un programma come X Factor? Volete dire che Fedez è in grado di fare il giudice di una cosa del genere? Avete dei problemi se lo pensate“.

Difesa di Morgan e denuncia di una ‘Lobby’

Jurman ha espresso sostegno per Morgan, recentemente allontanato da X Factor, descrivendolo come un “puro” e “idealista”, che avrebbe perso la pazienza a causa delle “stronzate” della Michielin e D’Amico. Ha inoltre denunciato l’esistenza di una lobby che coinvolgerebbe Fedez e altre figure chiave dell’industria musicale, descrivendola come “peggio di un complotto”. Le parole di Jurman rispecchiano una critica non solo ai singoli membri del cast di X Factor, ma anche al sistema dietro il talent show, che lui considera corrotto e manipolato.