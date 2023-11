Domenica in, Pippo Baudo fa un video messaggio a Laura Pausini e la cantante scoppia a piangere

0 SHARES Condividi Tweet

Durante l’intervista a “Domenica In”, Laura Pausini si commuove ricordando l’influenza di Pippo Baudo sulla sua carriera e offre consigli preziosi ai giovani artisti.

Nel salotto di “Domenica In” con Mara Venier, Laura Pausini non è riuscita a trattenere le lacrime alla vista di Pippo Baudo. Vincitrice del suo primo Latin Grammy, Laura ha espresso la sua profonda gratitudine a Baudo, figura chiave nel suo percorso verso il successo globale. A soli 19 anni, la Pausini vinse il Festival di Sanremo del 1993, un’esperienza che le aprì le porte della fama internazionale, grazie proprio a Baudo. Il videomessaggio del venerato conduttore Rai, oggi ottantasettenne, ha scatenato un fiume di lacrime in Laura, emozionando tutto lo studio.

L’importanza della disciplina e dei piani alternativi: i consigli di Laura

Nell’intervista, Laura ha condiviso anche i segreti del suo successo, attribuendoli alla disciplina e alla determinazione, valori instillati dal padre. Pur avendo sognato una carriera nel pianobar, la Pausini si è sempre sentita in dovere di essere rispettosa e determinata nel suo lavoro. La cantante ha sottolineato l’importanza di avere piani alternativi nella vita, consigliando ai giovani artisti di perseguire diverse passioni e talenti. Secondo lei, avere i piedi per terra è fondamentale in un mestiere come il suo.

Come affrontare lo stress della fama: il ruolo della famiglia

Parlando del suo rapido successo e della solitudine che spesso ne conseguiva, Laura ha rivelato come la presenza costante del padre le abbia permesso di rimanere ancorata alla realtà. Convinta che la vicinanza della famiglia faccia la differenza, ha sottolineato come molti artisti si perdano nella fama per mancanza di questo sostegno. Per Laura, il supporto familiare è stato cruciale per mantenere l’equilibrio di fronte alla popolarità e allo stress che ne derivano.