Francesco Totti commenta il documentario di Ilary Blasi, le sue parole sono lapidarie

Francesco Totti ha reagito al documentario di Ilary Blasi su Netflix con rassegnazione, affermando che la sua quasi ex-moglie può fare e dire ciò che vuole.

Dopo un lungo silenzio, Ilary Blasi ha finalmente condiviso la sua storia sulla rottura con Francesco Totti attraverso un documentario su Netflix, che ha rapidamente guadagnato popolarità. Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha visto il trailer del documentario “Unica” e ha condiviso i suoi pensieri con alcuni amici. Il Corriere della Sera riporta che, pur essendo volato in Cina per lavoro, Totti ha avuto il tempo di vedere il trailer. Ha espresso la sua opinione, affermando che Ilary può fare e dire ciò che vuole. “Che faccia e dica quello che vuole”, ha detto Totti, secondo quanto riferito da altri.

Totti tra rassegnazione e serenità

Coloro che conoscono Totti da vicino descrivono un uomo rassegnato ma sereno, apparentemente non toccato dalle critiche della conduttrice televisiva. Sebbene le parole di Ilary non siano state gradite, Totti sembra essersi ormai abituato a questa situazione. Prima di partire per la Cina, a Wuhan, per l’All Star Game insieme a Roberto Baggio e altre leggende del calcio, Totti ha avuto modo di vedere il trailer di “Unica”. La sua reazione è stata sobria e distaccata, enfatizzando l’indifferenza verso le dichiarazioni di Ilary.

Tensioni familiari e relazioni spezzate

Il rapporto tra Francesco Totti e Ilary Blasi sembra essere in uno stato di completa rottura. Un esempio significativo di questa tensione è stato il diciottesimo compleanno di Cristian, il figlio della coppia, per cui Ilary ha organizzato una festa senza invitare Francesco. Questo gesto ha profondamente ferito Totti, che sperava in una tregua, seppur temporanea, per il bene del figlio. L’esclusione dall’evento familiare ha lasciato segni profondi in Totti, che non sembra disposto a perdonare questo gesto.

La situazione tra i due ex coniugi appare sempre più tesa e complessa, con Totti che si distanzia dalle affermazioni di Ilary, mentre lei continua a raccontare la sua verità attraverso il documentario. Nel contesto di questa separazione pubblica, entrambe le parti sembrano cercare il proprio spazio per esprimere il loro punto di vista.