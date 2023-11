Paola Perego, le sue parole dopo l’eliminazione a Ballando, c’è un video che sta spopolando sul web

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo l’eliminazione da “Ballando con le Stelle”, Paola Perego ha detto la sua in un video che è piaciuto molto

Nell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle“, le coppie formate da Paola Perego e Angelo Madonia e Giovanni Terzi con Giada Lini si sono trovate allo spareggio. Alla fine, Perego e Madonia hanno ricevuto meno preferenze del pubblico, con il 39% contro il 61% di Terzi e Lini, risultando eliminati dalla competizione.

Reazioni dietro le quinte e ottimismo della Perego

Nonostante l’eliminazione, Paola Perego ha mostrato un atteggiamento positivo dietro le quinte del programma. “Che dire di questo risultato? Allora, io sono arrivata fino alla sesta puntata e sono molto felice”, ha detto la conduttrice, esprimendo al contempo il suo dispiacere per il partner Angelo Madonia. “Mi dispiace perché tu sei un campione, però ti sono capitata io eh vabbè pazienza. Ormai è andata così e va benissimo”, ha aggiunto la Perego, accettando con serenità l’esito dello spareggio.

Speranze nel ripescaggio e parole di Madonia

Angelo Madonia ha poi ricordato che il loro percorso potrebbe non essere ancora finito, grazie alla possibilità di un ripescaggio nelle prossime puntate di “Ballando con le Stelle”. “Nessun dispiacere, io invece sono contentissimo di aver condiviso queste sei settimane insieme a Paola”, ha affermato Madonia. Ha ringraziato il pubblico per il supporto ricevuto e ha espresso la speranza di tornare in gara grazie al ripescaggio. Anche su Instagram, Paola Perego ha ribadito la sua speranza nel ripescaggio, ringraziando i fan per il sostegno ricevuto.

Per il ripescaggio, Paola Perego e Angelo Madonia dovranno competere contro altre coppie come Ricky Tognazzi e Tove Villför e Rosanna Lambertucci e Simone Casula, oltre ai due eliminati della prossima puntata.