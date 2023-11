Ex naufrago rivela: “Rosy Chin mi ha aiutato nei momenti difficili anche facendomi mangiare gratis”

0 SHARES Condividi Tweet

Matteo Diamante, noto per la sua partecipazione a diversi reality show, racconta di aver ricevuto aiuto da Rosy Chin in un periodo di difficoltà economica.

Matteo Diamante, conosciuto per la sua partecipazione a “Ex On The Beach Italia”, “L’Isola dei Famosi” e “Grande Fratello Vip”, ha condiviso un periodo difficile della sua vita precedente alla fama televisiva. Durante un’intervista al GF Party condotto da Andrea Dianetti e Annie Mazzola, Matteo ha rivelato di aver vissuto momenti di difficoltà economica. In questi periodi bui, ha trovato un sostegno inaspettato in Rosy Chin, che si è dimostrata una vera amica.

L’ aiuto di Rosy Chin

Rosy Chin, una ristoratrice conosciuta per essere stata tra le prime a investire su Instagram, si è rivelata un punto di riferimento fondamentale per Matteo in quel periodo. “Rosy Chin è una mia amica, ti dò un aneddoto”, ha esordito Matteo, raccontando come Rosy lo invitasse spesso a cenare nel suo ristorante, consapevole delle sue difficoltà finanziarie. Questo gesto di generosità risale a circa otto anni fa, quando Matteo gestiva il profilo Instagram di Rosy.

Gratitudine verso Rosy Chin

Matteo ha espresso profonda gratitudine per l’aiuto ricevuto da Rosy Chin, sottolineando la sua generosità. “Lei è una persona di cuore e generosa, non era costretta, eppure una sera sì e una no cenavo col suo staff”, ha rivelato Matteo. Questo supporto è stato fondamentale per lui, soprattutto in un momento in cui non aveva “una lira in tasca”, permettendogli di mangiare regolarmente sushi nel ristorante di Rosy.

La storia di Matteo Diamante e l’aiuto ricevuto da Rosy Chin è un esempio di come l’amicizia e la solidarietà possano fare la differenza nei momenti di difficoltà.