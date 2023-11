La parodia di ‘Unica’ di Ilary Blasi conquista TikTok

0 SHARES Condividi Tweet

Su TikTok, una parodia del docufilm “Unica” di Ilary Blasi, focalizzata sui dettagli delle borse e dei Rolex nascosti, diventa virale

“Io, la Ilary Blasi povera” è il titolo di una parodia del docufilm “Unica” di Ilary Blasi che sta spopolando su TikTok. La parodia si concentra su un particolare momento del documentario, in cui la Blasi racconta di aver scoperto borse e orologi nascosti da Francesco Totti. Il video parodistico ha superato le 500.000 visualizzazioni e si sta avvicinando rapidamente al milione, diventando un vero e proprio fenomeno su questa piattaforma di social media.

La creatività dietro la parodia

La parodia è opera della tiktoker Ivana Pilkevich, che nel video si mette in scena trasportando uno scalotto lungo il corridoio della sua casa, per poi fermarsi davanti a una porta e fingere di cercare un soppalco inesistente. Il video riporta l’audio estratto da “Unica” in cui Ilary Blasi descrive come ha trovato le borse in un soppalco. La Pilkevich ha aggiunto un commento ironico alla sua parodia: “Io che dopo aver visto il doc di Ilary cerco la mia soffitta… Ma poi mi sono ricordata di essere povera”. Questa interpretazione umoristica aggiunge un tocco di leggerezza a una storia altrimenti seria.

La popolarità di “Unica”

La parodia riflette l’impatto culturale che “Unica” ha avuto da quando è stato rilasciato su Netflix. Il docufilm ha attirato l’attenzione non solo per i dettagli intimi del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma anche per le dinamiche di genere e le questioni di privacy. La parodia diventata virale su TikTok mostra come il pubblico abbia reagito al docufilm, trasformando un argomento serio in un momento di intrattenimento leggero e accessibile a tutti.