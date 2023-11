Lorella Cuccarini ritorna a Sanremo: per lei un invito a sorpresa da Amadeus, che parole ha usato il conduttore

0 SHARES Condividi Tweet

Lorella Cuccarini torna al Festival di Sanremo come co-conduttrice, invitata da Amadeus solo dieci giorni fa. Con una carriera ricca di partecipazioni all’Ariston, questa edizione aggiunge un nuovo capitolo al suo legame con il Festival

Lorella Cuccarini ha ricevuto un invito inaspettato da Amadeus per partecipare come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024. L’annuncio, che ha colto di sorpresa la stessa Cuccarini, sottolinea la sua lunga e variegata storia con il Festival. “Dieci giorni fa, la telefonata di Amadeus: ‘Hai voglia di fare una serata del Festival con me?’,” ha raccontato la Cuccarini, esprimendo entusiasmo e gratitudine per l’invito. Questa partecipazione segna un altro importante momento nella carriera della Cuccarini, che si è già distinta in passato in varie capacità al Festival di Sanremo.

Una storica affinità con il Palco dell’Ariston

La relazione di Lorella Cuccarini con Sanremo è lunga e ricca: dal suo debutto come ospite nel 1987 alla conduzione accanto a Pippo Baudo nel 1993, fino alla sua partecipazione come cantante nel 1995 con “Un Altro Amore No”. Nel 2003, ha fatto parte della giuria di qualità, mentre nel 2010 ha offerto una performance che ha lasciato un’impronta culturale, al punto da essere notata e apprezzata persino da Beyoncé. “La Cuccarini? Lei è un genio. Quella coreografia credo sia epica. La mia truccatrice mi ha fatto vedere le prestazioni di Lorella di un anno fa, e mi ha ispirato molto. Ringraziate Dio per YouTube o non avrei mai visto qualcosa di così stimolante,” ha dichiarato Beyoncé in merito alla performance della Cuccarini.

Anticipazioni e aspettative per il Festival 2024

L’invito a Lorella Cuccarini aggiunge un elemento di anticipazione e curiosità per il Festival di Sanremo 2024. Con la sua esperienza e carisma, la Cuccarini si appresta a portare un contributo unico e significativo al Festival. La sua ultima apparizione a Sanremo, durante la serata dei duetti nel 2022, ha lasciato il segno e ha dimostrato la sua capacità di affascinare il pubblico. Con la sua partecipazione quest’anno, il Festival si prepara ad accogliere nuovamente una delle sue figure più amate e rispettate, pronta a vivere un’esperienza ricca di emozioni e sorprese.