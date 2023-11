Il giornalismo italiano dice addio a Franco Zuccalà, icona del reportage sportivo

0 SHARES Condividi Tweet

Il mondo del giornalismo in Sicilia è in lutto per la perdita di Franco Zuccalà, veterano del giornalismo, scomparso all’età di 83 anni.

Il percorso professionale di Franco Zuccalà

Franco Zuccalà, nativo di Catania e volto noto nel panorama giornalistico siciliano, si è spento all’età di 83 anni.

La sua prestigiosa carriera lo ha visto collaborare con enti di grande rilievo come la Rai, oltre a testate giornalistiche di primo piano quali “La Sicilia”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Giornale” e “Tuttosport”.

A partire dal 2000, Zuccalà ha contribuito come editorialista all’agenzia Italpress, realizzando anche reportage calcistici e documentari.

Un giornalista dalle interviste memorabili

Durante la sua illustre carriera, Zuccalà ha avuto l’opportunità di intervistare figure di spicco internazionali, tra cui Nelson Mandela, Henry Kissinger, Sophia Loren, Pelé, Diego Armando Maradona e Alfredo Di Stéfano.

Ha seguito eventi sportivi di portata globale, quali dieci edizioni dei Mondiali di calcio, quattro Olimpiadi, otto campionati Europei e due Coppe d’Africa. Inoltre, ha prodotto circa sessanta documentari culturali in paesi che vanno dall’Australia al Sud America, raggiungendo in totale più di 150 nazioni.

Omaggi e ricordi commossi

La scomparsa di Zuccalà ha scatenato una vasta ondata di tributi e messaggi di cordoglio da parte di colleghi, conoscenti e seguaci. Le sue narrazioni sportive, in particolare quelle della Domenica Sportiva, sono state ricordate con grande nostalgia.