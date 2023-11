Ilary Blasi a Verissimo: la prima intervista TV dopo il documentario Netflix per parlare ancora dell’ex marito, la reazione del web

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo il successo del suo documentario su Netflix, Ilary Blasi sarà ospite a Verissimo per parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Totti

Ilary Blasi ha deciso di condividere la sua storia e la fine del suo matrimonio con Francesco Totti attraverso un documentario su Netflix intitolato “Unica“. Il film ha rapidamente ottenuto successo a livello internazionale, piazzandosi sesto nella classifica dei film non in lingua inglese più visti sulla piattaforma. La popolarità del documentario ha suscitato grande interesse, portando Ilary a decidere di parlare ulteriormente della sua esperienza in televisione. La prossima tappa di questa sua personale condivisione pubblica sarà a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin.

L’esclusiva intervista di Ilary Blasi su Canale 5

L’intervista con Ilary Blasi è prevista per domenica 3 dicembre, come annunciato da un promo di Mediaset. La presenza di Ilary Blasi nel salotto di Silvia Toffanin rappresenta un’occasione unica per la conduttrice di esprimere la sua “verità” sulla fine del suo matrimonio, che ha generato non poche discussioni e speculazioni.

Aspettative e reazioni del pubblico

L’annuncio dell’intervista di Ilary Blasi a Verissimo ha generato una vivace reazione sui social media, con molti fan che hanno espresso la loro impazienza di seguire l’intervista, soprattutto alla luce delle rivelazioni fatte nel documentario su Netflix. Oltre alle dichiarazioni della Blasi, anche le opinioni di figure pubbliche come Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, che hanno commentato la situazione, hanno alimentato la curiosità del pubblico. Questa intervista rappresenta quindi un’importante occasione per la Blasi di chiarire ulteriormente la sua posizione e di rispondere alle numerose voci e supposizioni che sono circolate in seguito alla pubblicazione del suo documentario.