Addio a Emanuela Perinetti: la toccante richiesta di perdono della sorella

Durante i funerali di Emanuela Perinetti, influencer e manager, la famiglia e gli amici esprimono il loro dolore e le loro perplessità, cercando conforto nella loro comunità.

I funerali di Emanuela Perinetti, influencer e manager di 34 anni, si sono svolti a Milano nella Basilica di Sant’Eustorgio. La cerimonia ha visto la partecipazione di molti volti noti del calcio, tra cui dirigenti, calciatori e allenatori di Serie A, tutti radunati per sostenere la famiglia in questo momento di profondo dolore. Il padre, Giorgio Perinetti, ha espresso il suo strazio per le incognite che hanno avvolto la vita della figlia: “Lottava con l’anoressia, ma perché si è lasciata spegnere?”. Il dolore per la perdita di Emanuela si mescola a domande senza risposta, evidenziando le complessità e le sfide nell’affrontare disturbi come l’anoressia.

Il commovente messaggio di Chiara, sorella di Emanuela

Chiara, la sorella di Emanuela Perinetti, ha condiviso parole toccanti durante i funerali. Con lacrime e voce tremante, ha chiesto scusa a Emanuela per non aver sempre compreso il modo migliore per sostenerla. “Scusa per non aver capito sempre che il modo giusto di starti vicino era quello degli ultimi tempi”, ha detto Chiara, sottolineando l’importanza dell’empatia e del sostegno nei momenti difficili. Ha anche ringraziato Emanuela per averle insegnato l’ambizione e la determinazione, riconoscendo l’impatto duraturo che Emanuela ha avuto sulla sua vita.

Un addio carico di emozioni e di insegnamenti

Il funerale di Emanuela Perinetti non è stato solo un momento di lutto, ma anche un’occasione per riflettere sull’impatto che una persona può avere sulla vita degli altri. Le parole di Chiara e di Giorgio Perinetti hanno evidenziato la complessità delle battaglie interiori contro disturbi come l’anoressia e l’importanza del supporto familiare. La comunità che si è stretta intorno alla famiglia di Emanuela durante il funerale simboleggia una rete di protezione e di amore, essenziale per affrontare i momenti più bui.