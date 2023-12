Filippo Turetta incontra i genitori, le lacrime del 21enne “Grazie per non avermi abbandonato”

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo un’assenza prolungata, Filippo Turetta ha finalmente incontrato i suoi genitori in carcere, in un momento di forte emozione.

Il commovente incontro di Filippo Turetta con i genitori

L’incontro tra Filippo Turetta e i suoi genitori nel carcere di Verona è stato breve ma intenso. Dopo aver rifiutato un incontro inizialmente, Elisabetta e Nicola Turetta hanno finalmente deciso di vedere Filippo, che non vedevano dal giorno della scomparsa dell’ex fidanzata Giulia, l’11 novembre. La famiglia, che una volta credeva di conoscere il proprio figlio come un giovane di principi sani e studioso, ora si trova di fronte a un presunto assassino.

L’incontro è stato segnato da silenzi, seguiti da abbracci e lacrime. Filippo ha detto ai suoi genitori: “Sono sollevato perché non sono solo”.

La strategia legale per Turetta

Parallelamente all’incontro emotivo in carcere, l’avvocato di Turetta sta lavorando su una strategia difensiva. Dopo che Filippo ha dichiarato di non aver avuto l’intenzione di uccidere la sua ex fidanzata, ma solo di trattenerla, la difesa sta considerando l’ipotesi di omicidio preterintenzionale. Questo reato è punibile con una pena detentiva da 10 a 18 anni, evitando così l’ergastolo.