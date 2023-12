Domenica In, il duro sfogo di Belen da Mara Venier “Stefano De Martino aveva 12 amanti, ricoverata in clinica per 20 giorni, stavo morendo”

0 SHARES Condividi Tweet

Belen è tornata in televisione, parlando della sua vita personale e professionale nel salotto di Mara Venier.

Ritorno in tv di Belen e amicizia con Mara Venier

Dopo un periodo di assenza, la showgirl argentina Belen è riapparsa in televisione, scegliendo il programma di Mara Venier per un’intervista personale. “Non l’avrei fatto da nessuna altra parte”, ha dichiarato Belen, pronta a condividere i dettagli della sua vita. Ha iniziato raccontando della sua infanzia in Argentina, descrivendola come “meravigliosa”. “Ho bisogno di essere protetta. Me ne sono accorta. Perché sono sempre stata molto caparbia”, ha esordito Belen.

Poi ha parlato del suo arrivo in Italia a 18 anni: “Sono arrivata in Italia che avevo in tasca 180 euro. I miei mi avevano dato tanto soldi, ma con l’inflazione erano diventati 180 euro. Sono arrivata a Bologna e da lì a Riccione, facevo la ragazza immagine in discoteca e la modella. Ero una sognatrice, come sono ancora oggi”.

Vita amorosa e sfide personali di Belen

Belen ha poi discusso il suo rapporto con Stefano De Martino, inclusi i tradimenti e la depressione. “I miei stanno insieme da 41 anni, per quello io insisto, credo nell’amore: faccio le stese cose e mi aspetto sempre un effetto diverso”, ha detto.

Ha descritto un periodo difficile: “È stato l’anno più difficile della mia vita: sono caduta in basso che di più non si poteva”.

“L’amore è in salute e in malattia, il matrimonio lo è. Quando è arrivata la malattia, la depressione… Non pensavo mai che avrei avuto a che fare con lei. Mi sono sentita sola. Tradita nel profondo letteralmente e nella fiducia”. Ha anche rivelato di essere stata in clinica: “Sono finita in clinica per venti giorni. Non riuscivo più a prendere peso. Mi sono guardata e ho detto ‘stai morendo'”, ha continuato Belen.