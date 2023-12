Roberto e Fabrizia sono stati ritrovati morti erano scomparsi da 2 giorni

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo due giorni di ricerche, si conclude tragicamente la vicenda di Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio, ritrovati morti nel pomeriggio di martedì 5 dicembre sulle montagne di Vinadio.

Ricerche concluse in tragedia per la coppia di escursionisti

Dopo due giorni di silenzio e apprensione, le ricerche di Roberto Meo Colombo e Fabrizia De Lio si sono tristemente concluse. La coppia di escursionisti, scomparsa domenica scorsa, è stata ritrovata senza vita nel pomeriggio di oggi, martedì 5 dicembre, sulle montagne di Vinadio, in provincia di Cuneo.

Le circostanze della scomparsa e la scoperta dell’auto

Roberto e Fabrizia, appassionati di escursioni, erano ben conosciuti per le loro frequenti avventure in montagna, soprattutto nel Cuneese. La loro auto era stata scoperta lunedì mattina, parcheggiata vicino alla borgata San Bernolfo, nei pressi dei Bagni di Vinadio, suggerendo il punto di partenza della loro ultima escursione.

Interruzione e Ripresa delle Ricerche a Causa del Maltempo

Le condizioni meteorologiche avverse hanno inizialmente ostacolato le operazioni di ricerca, costringendo a una sospensione temporanea lunedì. Tuttavia, le squadre di ricerca hanno ripreso le operazioni martedì mattina, culminando nel ritrovamento dei corpi dei due escursionisti nel primo pomeriggio.

Investigazioni in corso sulle cause del decesso

Al momento, le cause esatte della morte di Roberto e Fabrizia rimangono sconosciute. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze del tragico evento che ha colpito la coppia durante la loro escursione domenicale. La comunità, particolarmente quella escursionistica, è stata profondamente colpita da questa perdita.