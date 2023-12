Torna in casa per recuperare alcuni vestiti e viene attaccata con acido, ricoverata per gravissime lesioni, marito arrestato

0 SHARES Condividi Tweet

Un uomo di 48 anni ha aggredito la moglie con l’acido a Palma di Montechiaro, causando gravi lesioni alla donna, che è stata ricoverata in ospedale.

La violenza sulle donne continua a manifestarsi in Italia, come dimostra un recente episodio avvenuto a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Qui, un uomo di 48 anni, già noto alle autorità per precedenti penali, ha attaccato la sua moglie, lanciandole dell’acido sul volto. La donna, di 50 anni, ha subito gravi lesioni. Secondo le prime informazioni, l’aggressione è scaturita dal rifiuto dell’uomo di accettare la fine del loro rapporto. La vittima si trova ora ricoverata in ospedale, ma le sue condizioni di salute rimangono ignote. Le forze dell’ordine hanno arrestato l’aggressore poco dopo l’attacco.

Dettagli dell’aggressione e la reazione della donna

L’aggressore, identificato come Saro Gioacchino Morgana, non aveva accettato la fine del matrimonio. La vittima, dopo aver denunciato le violenze subite, aveva trovato rifugio in una comunità protetta. La donna era tornata a casa per recuperare alcuni vestiti quando il marito l’ha attesa e aggredita con l’acido. Nonostante le gravi ferite riportate al volto e alle spalle, la donna è riuscita a fuggire e a chiedere aiuto ai vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

L’arresto dell’aggressore e le accuse

Dopo l’aggressione, l’uomo si è ferito alle mani e al volto, e le forze dell’ordine lo hanno arrestato. Attualmente si trova al centro Grandi ustioni dell’ospedale “Cannizzaro” di Catania. La polizia lo ha accusato di lesioni personali gravissime. Questo tragico evento accade in un periodo di crescente sensibilizzazione sulla violenza contro le donne in Italia, sottolineando la necessità di continuare a combattere questo fenomeno diffuso e preoccupante.