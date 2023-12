Va in ospedale per una trasfusione ma la famiglia scopre la morte solo dopo due giorni: “A noi dicevano che stava bene”

0 SHARES Condividi Tweet

La famiglia di Fogliana Brini scopre la sua morte in ospedale solo due giorni dopo il decesso. I figli esprimono indignazione per la mancanza di comunicazione e denunciano la situazione.

Fogliana Brini è deceduta venerdì 1° dicembre nell’ospedale di Palestrina, provincia di Roma. Inizialmente trasferita dalla Rsa di Zagarolo all’ospedale per un abbassamento dell’emoglobina, necessitava di trasfusioni. La causa esatta della sua morte rimane ignota, ma ciò che ha colpito i suoi figli è la maniera in cui hanno appreso la notizia: solo due giorni dopo il decesso. I figli, turbati dalla situazione, hanno deciso di sporgere denuncia. Il direttore generale dell’Asl ha rassicurato la famiglia, avviando verifiche interne.

La sofferenza dei figli Alessandro e Paola

Alessandro e Paola, figli della deceduta, hanno raccontato la loro esperienza. A causa del Covid della madre, non potevano visitarla, ma ricevevano aggiornamenti telefonici dal personale ospedaliero. “Al telefono ci dicevano che stava bene, ma era già morta”. Mercoledì, secondo le comunicazioni ricevute, la donna stava migliorando. I figli, tuttavia, non hanno ricevuto ulteriori informazioni per giorni. Sabato, preoccupati per l’assenza di aggiornamenti, hanno chiamato l’ospedale e sono stati rassicurati che la madre era stabile.

La scoperta choc in ospedale

La drammatica scoperta è avvenuta domenica, quando Alessandro si è recato direttamente in ospedale. “Mi hanno mostrato un letto vuoto, pensavo l’avessero riportata nella Rsa, invece era deceduta alle 21:40 di venerdì. 2 giorni prima e nessuno ci ha detto niente,” ha detto Alessandro. “Una donna di 86 anni può anche morire, ma non si calpesta così la dignità di una persona e dei suoi familiari, tutto questo è inaccettabile”. La mancanza di comunicazione e il ritardo nel notificare la famiglia della morte dell’anziana signora hanno lasciato un profondo segno di dolore e rabbia nei suoi cari.