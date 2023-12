Morgan accusato di aver lanciato un paravento contro la Michielin, la sua risposta sorprendente è da leggere tutta d’un fiato

0 SHARES Condividi Tweet

Morgan replica in modo unico alle accuse di aver lanciato un paravento a Francesca Michielin durante la sua permanenza a X Factor.

Morgan è finito nel centro di una controversia dopo il suo allontanamento da X Factor. Secondo le accuse, l’artista avrebbe lanciato un paravento contro Francesca Michielin mentre lei si stava struccando. Questo gesto sarebbe stato il motivo per cui Sky ha interrotto la collaborazione professionale con lui. Un comunicato stampa di Sky descriveva i suoi comportamenti come “incompatibili e inappropriati“, non solo verso la produzione ma anche durante le esibizioni dei concorrenti. Una segnalazione di un follower, che si riferisce al truccatore come “amico di una mia amica”, ha rafforzato questa accusa.

La risposta di Morgan

Morgan, noto per il suo stile unico e per essere spesso fuori dagli schemi, ha risposto alle accuse in modo sorprendente. Attraverso una chat privata di WhatsApp condivisa con alcuni giornalisti, ha replicato usando versi di una canzone ideale. La sua struttura poetica, raffinata e a tratti non-sense, ha mostrato tutta la sua vena artistica. Alcuni hanno visto in questa risposta la conferma del suo status di genio, mentre altri hanno ritenuto che il suo stile eccentrico non gli permetta di ottenere piena ragione.

Il testo del messaggio di Morgan

Nel suo messaggio, Morgan nega decisamente di aver lanciato un paravento, descrivendo l’evento come totalmente inventato. Di seguito il testo: “Dicono che io ho scaraventato un paravento addosso a qualcuno ma ciò è totalmente inventato, come potrei io essere diventato uno spaventoso tiratore di paraventi dal momento che l’evento alle venti e venti non era neanche paventato minimamente? Se tanto mi da tanto e mi pare che io sia pure appartato abbastanza da dire che preparo il talento perché sono preparato e perché l’ho imparato, mica mi invento di essere pure paradossale apparentemente superato a parere di chi fa le pare a palate ma io di scaraventare un paravento a Natale non ne voglio sapere e si spera capiate che il vento non c’era perché il posto era riparato, io spaventato dall’approssimare più disparato pari pari al depauperamento del ponte di papaveri e papere per ragioni di tempo e di parade, e secondo voi io avrei mai potuto appannarmi la mente sparando così in un momento a qualcuno quel paravento? Ma è grave pensare che il vento volasse a favore perche ‘ invero mi era contrario, mi si parava insolente mentre il mento mi pendeva silente perché non ci si può muovere quando si usa il solvente.

Parimenti facevo fatica a scattare impavido per quel mio intervento che si dimostrò invece invalido e mentre rientravo mi spaventava un paravento proprio vicino al convento quando io come un para’ mi avventavo sul pavé di cemento ma venivo a sapere che il paravento era scadente di quelli al massimo da venti scellini a dir tanto, e insomma non tentavo neanche di paralizzare il povero paravento ormai fattosi ombra oltre che vento a disapparire nel lento planare di un sogno in parvenza tormento che avrebbe Pavese magari preoccupato il lamento, e dunque come possono anche solo pensare che il pavimento sia ancora lì nell’intento di pavimentare il cortile nel vento e il parcheggio nel centro?”.