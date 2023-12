Fiorello balla con la figlia Angelica a “Viva Rai2!”, il momento è dolcissimo

0 SHARES Condividi Tweet

Fiorello ha ballato con la figlia Angelica durante la puntata di “Viva Rai2!” dell’8 dicembre, segnando un altro momento speciale padre-figlia nello show.

Durante la puntata di ieri, giovedì 8 dicembre di “Viva Rai2!”, Fiorello e la sua squadra, compresi Biggio e Casciari, hanno offerto al pubblico un’altra mattinata di intrattenimento e informazione. Tra i vari argomenti discussi, quali la Prima della Scala di Milano, la politica e il Festival di Sanremo, c’è stato anche spazio per la musica. Il momento clou della puntata è stato l’esibizione di Matthew Lee al pianoforte, durante la quale Fiorello ha condiviso un tenero momento di ballo con sua figlia Angelica, ripresa dalle telecamere mentre danzavano insieme nella glass room del Foro Italico.

Angelica, presenza ricorrente nello show del padre

Questa non è la prima volta che Angelica, 16 anni, figlia di Fiorello e della moglie Susanna Biondo, appare nel programma del padre. In precedenza, in occasione del compleanno di Fiorello lo scorso maggio, Angelica aveva già emozionato il pubblico e lo showman stesso esibendosi sulle note di “Io vagabondo”. Queste apparizioni di Angelica nello show del padre aggiungono un tocco personale e familiare al programma, mostrando il forte legame tra Fiorello e sua figlia.

Fiorello: un padre orgoglioso in tv

L’esibizione di Fiorello con sua figlia Angelica dimostra non solo il suo talento come intrattenitore, ma anche il suo ruolo di padre affettuoso e orgoglioso. Questi momenti speciali sul palco condivisi con la figlia offrono agli spettatori uno sguardo intimo sulla vita personale di Fiorello, rafforzando il suo legame con il pubblico. La presenza di Angelica in “Viva Rai2!” arricchisce lo show, portando gioia e commozione sia al conduttore che agli spettatori.