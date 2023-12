Natale fortunato per un disoccupato di Aprilia: vittoria al Gratta e Vinci da 500mila euro

0 SHARES Condividi Tweet

Un disoccupato di Aprilia ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci da 5 euro, acquistato in un bar locale.

Ad Aprilia si è verificato un evento fortunato proprio in vista del Natale: un uomo disoccupato della zona ha vinto 500mila euro con un Gratta e Vinci. Il biglietto vincente, del valore di 5 euro della serie “Miliardario”, è stato acquistato al bar da Nando, situato in via Carducci. La fortuna ha sorriso all’uomo il 6 dicembre, quando, trascorrendo del tempo nel bar, ha deciso di tentare la sorte con il Gratta e Vinci.

Il momento della vittoria

L’emozionante momento della vittoria è avvenuto quando l’uomo ha grattato il biglietto e scoperto che il terzo numero, il 27, era vincente. La vincita di mezzo milione di euro ha subito scatenato festeggiamenti nel bar. Dopo aver celebrato la sua fortuna con gli altri clienti del locale, l’uomo ha lasciato il bar per condividere la gioia con i suoi familiari.

La gioia dei proprietari del bar

I proprietari del bar da Nando, dove è avvenuta la vincita, hanno espresso la loro felicità per il fortunato evento: “Siamo felici perché conosciamo molto bene il vincitore – hanno detto – È un nostro cliente assiduo e non possiamo che gioire insieme a lui”. La vincita rappresenta non solo un colpo di fortuna per l’uomo, ma anche un momento di gioia e condivisione per la comunità locale, in particolare per i proprietari e i clienti del bar.