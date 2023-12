Luxuria e Danilo Zanvit Stecher innamorati: “Tra noi 21 anni di differenza ma questo non è un problema”

0 SHARES Condividi Tweet

Vladimir Luxuria e il fidanzato Danilo Zanvit Stecher condividono la loro storia d’amore, sottolineando che i 21 anni di differenza d’età non rappresentano un ostacolo per loro.

Vladimir Luxuria e il fidanzato Danilo Zanvit Stecher, in un’intervista congiunta al Corriere, hanno parlato apertamente della loro relazione, definendosi “una coppia aperta ma estremamente gelosa l’una dell’altro, senza spazio per i tradimenti”. Luxuria, 58 anni, ex parlamentare di Rifondazione Comunista e opinionista tv, e Stecher, 37 anni, componente della segreteria nazionale Arcigay, hanno affrontato l’attenzione pubblica dopo essere stati fotografati insieme, ma per loro parlare della loro relazione è ormai naturale. “Viviamo con una certa visibilità e non dobbiamo nascondere nulla a nessuno”, afferma Luxuria.

La differenza d’età non è un problema

Nonostante i 21 anni di differenza, Luxuria e Stecher ritengono che l’età non influisca sul loro rapporto. “Cosa sono gli anni in confronto all’eternità? Due persone affini possono andare d’accordo indipendentemente dall’anagrafe”, dice Luxuria. Inoltre, entrambi apprezzano gli aspetti complementari della loro unione: Luxuria condivide la sua esperienza, mentre Stecher introduce le novità della nuova generazione. Danilo scherza sulla situazione dicendo: “Sto con una vera e propria boomer, non aveva nemmeno il wi-fi in casa: gliel’ho installato io nel 2020!”

Come è nata la loro storia d’amore

La coppia si è conosciuta nel 2009, durante una fiaccolata organizzata a seguito di un caso di omofobia a Bolzano. Da quell’evento è nata un’amicizia, che col tempo si è trasformata in amore. “Tra noi non c’era ancora la fiamma. Da lì nacque l’amicizia. Poi Danilo ha iniziato a parlarmi di sé e ho subito capito che si trattava di un ragazzo in gamba, molto particolare”, ricorda Luxuria. Entrambi hanno già presentato il proprio partner alle rispettive famiglie, consolidando ulteriormente il loro legame. Luxuria sottolinea l’importanza di questa relazione nella sua vita e il valore aggiunto che essa rappresenta.