Tragedia a Tivoli: incendio in ospedale, pazienti intubati intrappolati nei letti, morti e intossicati, evacuazione di massa

Un incendio nell’ospedale di Tivoli causa la morte di quattro anziani, l’intossicazione di pazienti e infermieri, e porta all’evacuazione di 250 persone, instaurando una situazione di emergenza.

Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre, un incendio è divampato nell’ospedale di Tivoli, provocando una situazione di emergenza. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Adriano De Acutis, ha descritto un quadro ancora incerto: “Lo scenario non è ancora completamente sotto controllo, l’incendio è spento, ma il fumo resta nei locali”. Diverse persone, incluse trenta pazienti intubati, sono rimaste intrappolate nel letto mentre le fiamme e il fumo avanzavano nei corridoi. Il bilancio iniziale parla di quattro morti (due uomini e due donne anziani), alcuni pazienti gravemente intossicati, e 250 evacuati.

Le cause e le conseguenze dell’incendio

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di indagine. Sembra che il rogo sia partito dal piano meno tre dell’ospedale, dove si trovano i rifiuti speciali. Le fiamme si sono rapidamente propagate, ma è stato il fumo a invadere l’intero edificio di otto piani. Tutti i pazienti sono stati evacuati, molti dei quali sistemati in una palestra vicina, trasformata in un punto di raccolta d’emergenza. La struttura ospedaliera rimarrà chiusa per un periodo non definito a causa del danno alle linee elettriche.

La risposta all’emergenza

Di fronte a questa drammatica situazione, si è scatenata un’imponente risposta di soccorso. Ambulanze e automediche hanno lavorato incessantemente per trasportare i pazienti e fornire l’ossigeno necessario, mentre un esercito di volontari ha aiutato a salvare medicinali e apparecchiature costose. Medici e infermieri si sono presentati spontaneamente per aiutare, contribuendo all’allestimento dell’ospedale d’emergenza nella palestra. I familiari dei pazienti, nel frattempo, cercano disperatamente informazioni sui propri cari, in un clima di ansia e tensione.