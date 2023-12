Addio a Ryan O’Neal, emozionante e indimenticabile il suo ruolo in “Love Story”

0 SHARES Condividi Tweet

Ryan O’Neal, celebre attore californiano noto per il suo ruolo in “Love Story”, è morto a 82 anni.

Il mondo del cinema saluta Ryan O’Neal, scomparso all’età di 82 anni. L’attore californiano è entrato nel cuore di milioni di persone con la sua performance in “Love Story“, diretto da Arthur Hiller nel 1970. La sua interpretazione, insieme a quella di Ali MacGraw, è rimasta indelebile nella memoria del pubblico, tanto che la mancata assegnazione dell’Oscar a entrambi gli attori è ancora considerata un’ingiustizia.

La carriera e il successo di O’Neal

O’Neal ha continuato a recitare a livelli eccelsi anche dopo “Love Story“, partecipando a film di grande successo come “Barry Lyndon” di Stanley Kubrick e “Paper Moon” di Peter Bogdanovich. La sua interpretazione in “Love Story” gli è valsa una nomination agli Academy Awards nel 1971 come miglior attore, e per lo stesso film ha vinto il David di Donatello nel 1972. È stato anche nominato per un Golden Globe e un altro Oscar per “Barry Lyndon”. Paradossalmente, è stata sua figlia Tatum O’Neal a vincere un Oscar nel 1973 come attrice non protagonista in “Paper Moon”, dove recitava al fianco del padre.

Il ricordo personale e familiare

La notizia della sua scomparsa è stata rivelata dal figlio Patrick, giornalista sportivo a Los Angeles. Ryan O’Neal era stato diagnosticato con leucemia nei primi anni duemila e un tumore alla prostata 11 anni fa. Oltre al suo talento artistico, O’Neal ha avuto una vita sentimentale intensa, avendo avuto relazioni con celebrità come Bianca Jagger, Jacqueline Bisset, Barbra Streisand, Joan Collins, Diana Ross e Farrah Fawcett, quest’ultima scomparsa nel 2009. Patrick ha ricordato il padre con parole commoventi: “Ryan non si è mai vantato. Ma ora ha il diritto di vantarsi in Paradiso. Soprattutto quando si tratta di Farrah. Adesso si incontreranno di nuovo, Farrah e Ryan. Gli è mancata terribilmente. Che abbraccio deve essere. Di nuovo insieme. Mi mancherai papà. Ti amo. Ti amiamo”.