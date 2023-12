Perde il controllo dell’auto e finisce sotto un camper, muore una donna, ferite 5 persone, tra cui due bambini

0 SHARES Condividi Tweet

Un incidente frontale tra una Mini e un camper a Vodo di Cadore provoca la morte di una donna e il ferimento di cinque persone, tra cui una famiglia intera.

Terribile incidente a Vodo di Cadore

Nel tardo mattino dell’8 dicembre, lungo la strada Statale 51 di Alemagna, si è verificato un grave incidente. Una Mini, per cause ancora in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta all’altezza della curva del Capriolo, scontrandosi frontalmente con un camper. L’incidente, avvenuto al km 86 600, è stato prontamente segnalato da numerosi testimoni diretti verso il Cadore.

Drammatico bilancio: una vittima e cinque feriti

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente vigili del fuoco, forze dell’ordine e personale medico del 118. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, la donna alla guida della Mini è stata estratta senza vita dall’ammasso di lamiere. L’uomo che viaggiava con lei, in gravi condizioni, è stato trasferito d’urgenza in ospedale con l’eliambulanza. Anche la famiglia a bordo del camper, composta da due adulti e due bambini, ha subito gravi ferite ed è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie.