Michele morto a 20 anni per salvare il gatto salito sul tetto, a ritrovare il corpo senza vita è stata la madre

Michele Di Loreto, 20 anni, è tragicamente deceduto a Filetto dopo essere caduto dal secondo piano nel tentativo di salvare il suo gatto. La comunità è in lutto per la perdita di un giovane descritto come eccezionale e riservato.

Caduta fatale per salvare il gatto

La tragedia si è consumata ieri mattina a Filetto (Chieti), quando Michele Di Loreto, un giovane di 20 anni, ha perso la vita cadendo dal secondo piano della sua abitazione.

Michele stava cercando il suo gatto sul tetto, quando, perdendo l’equilibrio, è caduto da un’altezza di circa sette-otto metri. Il terribile incidente è avvenuto in via Aiarella, dove Michele viveva con i suoi genitori.

Vani i tentativi di soccorso

Nonostante i tempestivi interventi di soccorso, compresa l’ambulanza da Guardiagrele e l’elisoccorso, Michele è stato trovato esanime e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

L’incidente, avvenuto sul retro della casa, è stato scoperto dalla madre del giovane. Le indagini condotte dai carabinieri di Guardiagrele stanno procedendo, anche se la causa della morte sembra essere chiaramente accidentale.

Una comunità in lutto

Michele, descritto come un ragazzo riservato, educato e studioso, era studente universitario presso la facoltà di Economia e Commercio dell’Università “D’Annunzio” a Pescara.

Il sindaco di Filetto e altri membri della comunità hanno espresso profondo cordoglio e tristezza per la sua prematura scomparsa. Michele è ricordato come un giovane eccezionale, un modello di dedizione allo studio e alla famiglia.