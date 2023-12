Gruppo di cittadini stanchi di pagare il pizzo si ribella, uccide otto mafiosi con il machete

0 SHARES Condividi Tweet

A Texcaltitlan, cittadini esasperati dal pizzo uccidono otto membri del cartello Familia Michoacana usando machete e pietre.

L’inaspettato attacco dei cittadini

Nel piccolo paese di Texcaltitlan, situato nel cuore del Messico, si è verificato un evento sconvolgente che ha attirato l’attenzione nazionale. Stanchi delle continue richieste di denaro da parte del cartello locale, numerosi abitanti hanno preso una decisione drastica.

Convocati nel campo sportivo per pagare la solita quota settimanale al cartello, i cittadini hanno reagito in modo violento. Al posto di pagare, hanno assalito gli appartenenti al cartello con pietre, machete e pugni. Questo atto di ribellione ha avuto un esito tragico: otto narcotrafficanti sono stati uccisi.

I dettagli dello scontro mortale

L’episodio ha avuto luoghi nel campo da calcio del municipio, un luogo simbolo della comunità. La tensione accumulata negli anni è esplosa in un confronto diretto. I narcotrafficanti, arrivati in pick-up per riscuotere il pizzo, sono stati presi di mira dalla folla inferocita.

L’uso di armi improprie come machete e pietre sottolinea la disperazione dei cittadini, costretti a difendersi con i mezzi a disposizione. L’evento ha lasciato un saldo di 11 morti, di cui otto legati al cartello della Familia Michoacana, segnando un momento di tragica giustizia popolare.

Le indagini e la reazione delle autorità

La polizia, arrivata sul posto poco dopo il massacro, si trova ora a dover ricostruire i dettagli di questo drammatico evento. Stanno esaminando video postati sui social media per comprendere meglio la dinamica e le cause scatenanti.

Questo incidente solleva interrogativi sull’efficacia delle misure di sicurezza e sul controllo del territorio da parte delle autorità. La comunità di Texcaltitlan, ora al centro dell’attenzione mediatica, rappresenta un caso emblematico di come l’esasperazione dei cittadini possa sfociare in atti di estrema violenza.