Non ce l’ha fatta Agostino Gualdi, investito da un pirata della strada mentre passeggiava col suo cane, è morto dopo 10 giorni d’agonia

Agostino Gualdi, investito da un pirata della strada mentre passeggiava col suo cane, è deceduto all’ospedale Niguarda. La famiglia e gli amici chiedono giustizia, mentre la Polstrada e i carabinieri indagano sull’accaduto.

Incidente mortale e la lealtà del cane

Agostino Gualdi, residente in Brianza, ha perso la vita a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto domenica 3 novembre. Mentre passeggiava con il suo Labrador, è stato colpito da un pirata della strada. In modo eroico e commovente, il suo cane, ferito anch’esso, è tornato a casa da solo per dare l’allarme. Preoccupati per il ritorno solitario dell’animale, i familiari di Agostino hanno seguito il percorso del cane, trovandolo a terra e nascosto dall’erba alta.

La ricerca del pirata della strada

Nonostante i tentativi di salvare Agostino, lui si è spento all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasportato in condizioni critiche. La Polstrada e i carabinieri di Seregno stanno conducendo le indagini per rintracciare il pirata della strada responsabile. Intanto, la comunità locale e i conoscenti di Agostino si stanno mobilitando per cercare testimoni dell’incidente. Un appello condiviso sui gruppi Facebook di Giussano esprime la determinazione a trovare il colpevole: “Rinnoviamo il nostro appello, chiunque abbia visto qualcosa, qualsiasi cosa, che possa aiutare le forze dell’ordine a trovare questo essere ignobile si faccia avanti perché vogliamo giustizia per Ago ma soprattutto perché non capiti a nessun altro”.