“Vado in missione in Africa”, ma poi i fedeli scoprono la verità, il giovane prete era fuggito per amore con una parrocchiana

Un giovane parroco di Eboli abbandona l’abito talare e scappa con una donna di Battipaglia, lasciando la sua comunità in Campania sconcertata e divisa.

Fuga d’amore inaspettata: il prete di eboli lascia tutto per amore

In un evento sorprendente e romantico, un giovane parroco di Eboli, in Campania, ha lasciato il suo ruolo ecclesiastico per amore. Innamoratosi di una donna originaria di Battipaglia, il prete ha abbandonato l’abito talare e insieme alla sua amata ha lasciato il paese della Piana del Sele.

I fedeli, che credevano il loro sacerdote in missione in Africa, sono rimasti sbalorditi nel scoprire che era scomparso con la donna. La Curia arcivescovile di Salerno è intervenuta, assegnando un nuovo religioso alla chiesa dell’Alto Sele.

Sconcerto e divisione nella comunità: la reazione dei fedeli

La comunità del piccolo paese è rimasta divisa davanti a questo evento straordinario. Mentre alcuni avevano da tempo sospetti, altri sono stati completamente colti di sorpresa, specialmente gli anziani, che dipendevano dai rituali quotidiani offerti dal sacerdote.

Questi ultimi hanno espresso particolare sconcerto per la scomparsa improvvisa, che ha portato alla sospensione di tutte le attività parrocchiali fino all’arrivo del sostituto. La situazione ha generato scandalo in molti, ma anche un senso di compassione e comprensione per la scelta del prete.

La verità dietro la missione in Africa: il prete e la sua nuova vita

Inizialmente, il parroco aveva dichiarato di dover chiudere la parrocchia per qualche giorno per un impegno missionario in Africa. I parrocchiani, orgogliosi del loro sacerdote, accettarono la spiegazione senza sospetti.

Tuttavia, la realtà dei fatti ha presto raggiunto la comunità, rivelando la vera natura della sua assenza.

La notizia, riportata dal quotidiano “La Città”, ha lasciato la comunità in uno stato di sorpresa e riflessione sulle complessità della vita personale anche di coloro che scelgono una vita dedicata alla religione.