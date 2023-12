Bari, si chiamava Christian Giordano il 27enne morto dopo un malore in piscina a Villa Camilla, disposta l’autopsia

0 SHARES Condividi Tweet

Christian Giordano, un ragazzo di 27 anni, è tragicamente scomparso dopo un malore in una piscina del centro sportivo Villa Camilla a Bari. Un’autopsia sarà condotta dal dottor Davide Ferorelli per chiarire le cause della morte.

Dramma in piscina

Christian Giordano, un giovane di 27 anni, ha perso la vita in circostanze drammatiche dopo aver accusato un malore mentre nuotava nella piscina del centro sportivo Villa Camilla di Bari. Il giovane è stato immediatamente soccorso dai bagnini presenti, che hanno tentato di rianimarlo utilizzando un defibrillatore.

Intervento dei soccorritori e autopsia prevista

Nonostante gli sforzi dei bagnini, il 27enne non ha mostrato segni di ripresa. I soccorritori del 118 sono intervenuti poco dopo le 11.30, effettuando ulteriori manovre di rianimazione, ma purtroppo senza successo.

A seguito di questo tragico evento, è stato incaricato il dottor Davide Ferorelli dell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari di svolgere l’autopsia sul corpo del giovane per indagare le cause esatte della morte.

Indagine aperta e possibile omicidio colposo

Il pm Manfredi Dini Ciacci ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, in seguito alla morte del giovane.

L’indagine mira a stabilire se ci siano state eventuali negligenze o responsabilità nella gestione dell’emergenza che hanno potuto contribuire al tragico esito. La comunità è in attesa di risposte mentre si cerca di fare luce sulle circostanze di questa dolorosa vicenda.