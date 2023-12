Ritrovata la 36enne Roberta Cortesi sta viva e sta bene, era scomparsa da 17 giorni fa a Malaga in Spagna

0 SHARES Condividi Tweet

Dopo 17 giorni di scomparsa, Roberta Cortesi è stata finalmente rintracciata in Spagna, ponendo fine a un periodo di intensa preoccupazione e mistero.

Ritrovamento dopo scomparsa misteriosa

Roberta Cortesi, una donna di 36 anni originaria di Bergamo, è stata finalmente rintracciata in Spagna nel pomeriggio di lunedì. La sua scomparsa aveva destato grande preoccupazione: Roberta era sparita da Malaga, dove viveva da due anni, da ben 17 giorni. L’ultimo contatto noto era stato un messaggio via WhatsApp alla madre Eliana, residente a Osio Sotto, prima del suo turno di lavoro come cameriera in un ristorante locale, alle 12:20 del 25 novembre.

Indagini e preoccupazioni

L’allarme era scattato dopo alcuni eventi sospetti: una telefonata misteriosa al proprietario del ristorante, la scomparsa dei suoi effetti personali dalla stanza del B&B, e la menzione di un cellulare perduto e di un recente nuovo contatto maschile.

Questi fatti avevano suggerito la possibilità di depistaggi riguardo alla sua scomparsa. La madre e la sorella, preoccupate, avevano presentato una denuncia il 30 novembre. Sull’accaduto avevano iniziato a indagare la Guardia Civil spagnola in coordinamento con l’Interpol.

Mistero risolto

Attualmente, i dettagli del ritrovamento di Roberta e le circostanze della sua scomparsa rimangono sconosciuti, compreso se il suo allontanamento sia stato volontario o meno. Emergono però informazioni da fonti investigative che indicano come Roberta fosse stata denunciata in Spagna per un furto in un supermercato alcune settimane prima della sua scomparsa. Questo elemento aggiunge un ulteriore strato di complessità al già intricato caso.