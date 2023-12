Scoppia il caso in Rai: Vira Carbone rifiuta di firmare la liberatoria per ‘BellaMa’, lei smentisce, Diaco conferma

0 SHARES Condividi Tweet

Vira Carbone, ospite a “BellaMa’”, ha rifiutato di firmare la liberatoria per la messa in onda della sua partecipazione al programma. Un caso che ha provocato confusione e polemiche in Rai, come confermato dal conduttore Pierluigi Diaco e da TvBlog.

Vira Carbone ha partecipato come ospite al programma “BellaMa‘”, condotto da Pierluigi Diaco su Rai2. Tuttavia, dopo la registrazione, la Carbone ha deciso di non firmare la liberatoria necessaria per la trasmissione della puntata. Dagospia ha rivelato che durante la registrazione, la Carbone ha rifiutato di interpretare “Basta un poco di zucchero”, un noto brano di Mary Poppins, provocando tensioni con Diaco.

Contraddizioni e dichiarazioni

Diaco, contattato da TvBlog, ha confermato che la Carbone non ha firmato la liberatoria per ragioni sconosciute. Tuttavia, la Carbone, in una recente intervista a Fanpage, ha negato di aver partecipato alla registrazione e ha smentito qualsiasi polemica con Diaco, affermando che il loro rapporto è tranquillo e rispettoso. Queste dichiarazioni sembrano contraddire quanto accaduto durante la registrazione di “BellaMa’”, testimoniato da 250 persone presenti nello studio.

I problemi produttivi e la situazione attuale

Nonostante non si sia verificata alcuna lite evidente con Diaco, il rifiuto della Carbone di firmare la liberatoria ha portato a notevoli problemi produttivi per il programma. Di conseguenza, è stata necessaria una nuova registrazione dell’episodio, un imprevisto che ha inevitabilmente comportato un aggravio di lavoro e di risorse. Questo episodio ha sollevato questioni relative al potere degli ospiti nei programmi televisivi e alle dinamiche di produzione, mettendo in luce la fragilità dell’equilibrio tra le esigenze della produzione e i desideri degli ospiti.