Puglia tragico incidente, coinvolte cinque auto, muore sul colpo il 62enne Angelo Nuzzo, gravi la moglie e la figlia 15enne

0 SHARES Condividi Tweet

Angelo Nuzzo, 62 anni, è tragicamente deceduto in un grave incidente stradale a Manduria, che ha visto coinvolte cinque auto, lasciando inoltre sua moglie e figlia gravemente ferite.

Dettagli del drammatico incidente

Una tragedia ha colpito la comunità di Manduria, in Puglia, sulla statale ter Salentina in direzione San Pancrazio Salentino. Un terribile scontro coinvolgendo cinque auto ha causato la morte di Angelo Nuzzo, 62 anni, e ha gravemente ferito sua moglie e la loro figlia quindicenne.

La famiglia Nuzzo viaggiava a bordo di una Nissan quando si è verificato l’incidente. Lo scontro ha coinvolto diverse vetture, tra cui un’auto Abarth, una Lancia, un’auto Audi e una Bmw, con due auto che si sono scontrate frontalmente, innescando un impatto che ha coinvolto anche le altre tre auto.

Le condizioni delle vittime e l’intervento dei soccorsi

Angelo Nuzzo, che lavorava per la Marina Militare, è purtroppo deceduto sul colpo. I soccorsi hanno prontamente trasportato in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto sia la moglie che la figlia di Nuzzo, le cui condizioni sono attualmente riservate.

Sul posto dell’incidente sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, le squadre dell’Anas, i carabinieri, la polizia e la polizia locale di Manduria. Questo intervento rapido ha permesso di prestare immediata assistenza alle vittime, ma ha anche causato blocchi al traffico per diverse ore.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Attualmente, le autorità stanno conducendo approfondite indagini per comprendere la dinamica completa e individuare le responsabilità dell’incidente.

La complessità dell’incidente, con cinque auto coinvolte e l’impatto devastante, richiede un’analisi accurata per stabilire le cause esatte e eventuali responsabilità.



La comunità di Manduria è in lutto per la perdita di uno dei suoi cittadini e in attesa di risposte sull’accaduto.