La volta buona, Roberta Morise conferma la gravidanza e svela il sesso del nascituro

Roberta Morise rivela in diretta TV di essere incinta

Roberta Morise ha finalmente confermato le voci sulla sua gravidanza, annunciando in diretta televisiva la lieta novità. La notizia è arrivata durante la sua partecipazione al programma “La Volta Buona” su Rai1, condotto da Caterina Balivo. La Morise, una ex Miss Italia molto amata dal pubblico, ha rivelato di essere in attesa di un bambino dal compagno Enrico Bartolini, rinomato chef pluristellato.

Scoprire il sesso del bambino in diretta TV

L’emozionante momento è stato arricchito dalla scoperta in diretta del sesso del bambino: Roberta Morise sarà mamma di un maschietto che si chiamerà Gianmaria. Per lei, a 37 anni, si tratta della prima esperienza come madre, mentre Bartolini, 44 anni, ha già tre figli nati da un precedente matrimonio. La coppia ha espresso grande felicità per questo nuovo capitolo della loro vita, sottolineando l’inaspettato e travolgente sentimento d’amore che li unisce.

Il futuro della coppia: amore e progetti di vita

Roberta Morise ed Enrico Bartolini vivono un periodo d’oro, caratterizzato non solo dalla prossima nascita del loro figlio ma anche dai progetti futuri che li attendono. Recentemente, lo chef ha condiviso il loro bellissimo progetto di vita insieme, anticipando che le nozze si terranno alla fine dell’estate del 2024. “Mi sono innamorato, non pensavo potesse succedere. L’amore è una magia”, ha dichiarato Bartolini, descrivendo la loro relazione come un sogno che si realizza.

L’annuncio della gravidanza di Roberta Morise è una notizia che ha rallegrato i fan e gli spettatori, che attendono con gioia l’arrivo del piccolo Gianmaria e augurano alla coppia ogni felicità per il loro futuro insieme.