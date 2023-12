Incidente sul lavoro, in un cantiere montacarichi precipita nel vuoto,  morti 5 operai

0 SHARES Condividi Tweet

Un grave incidente ha colpito Sundbyberg, Svezia, dove un ascensore di un cantiere è caduto, causando la morte di cinque lavoratori. La sicurezza del cantiere, gestito dalla Andersson Company Byggnads, è sotto indagine.

Caduta mortale di un ascensore in un cantiere

Un tragico evento ha scosso la comunità di Sundbyberg, vicino a Stoccolma, dove un ascensore utilizzato in un cantiere edile è precipitato da 20 metri di altezza, schiantandosi al suolo.

La mattina del 11 dicembre, l’incidente ha causato la morte immediata di cinque operai presenti sull’ascensore. Le autorità hanno confermato questa tragica notizia, lasciando la comunità in lutto e in cerca di risposte.

Sorveglianza sulla sicurezza da parte della compagnia costruttrice

La compagnia di costruzioni Andersson Company Byggnads, responsabile del cantiere, aveva già affrontato in passato accuse riguardanti la sicurezza. I media svedesi hanno riportato che non è la prima volta che l’azienda è sotto osservazione per simili incidenti.

Gunnar Jonasson, il procuratore capo delle indagini, ha evidenziato l’importanza di comprendere le cause dell’accaduto: “Si tratta di un incidente molto grave, stiamo indagando. Il sospetto è che ci siano state delle violazioni sull’ambiente di lavoro che hanno causato la morte di diverse persone”.

La situazione richiede un’analisi approfondita per determinare le eventuali negligenze della compagnia.

Allerta sulla sicurezza e richieste di miglioramento

Nonostante le identità delle vittime non siano ancora state rese pubbliche, si sa che erano lavoratori impegnati nel cantiere.

La Andersson Company Byggnads ha rilasciato una dichiarazione ufficiale, ribadendo il proprio impegno: “In qualità di appaltatori principali, abbiamo la responsabilità primaria della sicurezza sul posto di lavoro”.

Håkan Olsson, a capo dell’autorità svedese per la sicurezza sul lavoro, ha sottolineato la necessità di una gestione attenta e sistematica per evitare tali tragedie. Il grave incidente ha scatenato l’indignazione del sindacato svedese dei lavoratori edili, con Johan Lidholm che ha espresso la sua posizione:

“Le morti e gli incidenti possono e devono essere prevenuti – ha commentato il portavoce Johan Lidholm -. Il 2023 è l’anno più buio da molto tempo”. Questo incidente segna uno dei momenti più bui nella storia degli incidenti lavorativi in Svezia.