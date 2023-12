Rebecca Staffelli asfalta Sara Ricci per il suo comportamento da diva: “Anche meno”

0 SHARES Condividi Tweet

Rebecca Staffelli ha espresso un giudizio deciso su Sara Ricci, concorrente del Grande Fratello, definendone l’atteggiamento come da diva e altezzoso.

Rebecca Staffelli, nota per il suo spirito critico, ha preso una posizione chiara nei confronti di Sara Ricci, concorrente del Grande Fratello. Attraverso il suo profilo Instagram, la Staffelli ha espresso il suo punto di vista in modo diretto e pungente, rispondendo alle domande dei suoi follower. Ha descritto l’atteggiamento della Ricci come quello di una diva superiore e altezzosa, aggiungendo che non è stata colpita in modo positivo dal suo comportamento.

Il giudizio della Staffelli su Sara Ricci

La Staffelli ha commentato in modo specifico alcune affermazioni fatte dalla Ricci all’interno della casa del Grande Fratello. In particolare, ha criticato Sara Ricci per aver detto ad un’altra concorrente che non potesse comprendere determinate situazioni a causa della mancanza di una carriera alle spalle come la sua. Queste parole, secondo la Staffelli, sono un cattivo esempio, specialmente per i giovani, e dimostrano un atteggiamento di superiorità non giustificato: “Sono un po’ scioccata dall’atteggiamento di Sara, da diva, da superiore, altezzosa… Non mi ha fatto impazzire” e poi ha aggiunto: “Poi trovo che sia veramente poco elegante dire a qualcuno ‘io sono più famosa di te, ho un’immagine e una carriera alle spalle che tu non hai quindi non puoi capire‘. Insomma, un po’ meno. Per carità, ho sentito anche il discorso che faceva con Letizia dove le diceva ‘tu non puoi capire perché una carriera alle spalle non ce l’hai‘”.

Un esempio per i giovani

Nelle sue dichiarazioni, la Staffelli ha sottolineato l’importanza di rimanere umili, indipendentemente dal successo raggiunto. Ha citato Michael Jackson come esempio di una persona che, nonostante fosse estremamente famosa, riusciva a mantenere i piedi per terra. La Staffelli ha concluso che, anche se dovesse avere una carriera di successo in futuro, non si comporterebbe mai come Sara Ricci.