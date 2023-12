Addio all’attrice Daniela Costa, stella di serie tv seguitissime su Netflix, muore per un malore improvviso a  42 anni

0 SHARES Condividi Tweet

Daniela Costa, celebre attrice di ‘Un Paso Adelante’ e ‘I miei adorabili amici’, è scomparsa a 42 anni, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

L’annuncio shock: la perdita di una stella

La comunità dello spettacolo è stata sconvolta dalla notizia della morte improvvisa di Daniela Costa, star di ‘Un Paso Adelante’.

“Daniela Costa è morta a 42 anni,” hanno confermato i quotidiani iberici. La triste notizia è stata diffusa per la prima volta da Miguel Angel Munoz tramite X (ex Twitter), lasciando i fan e i colleghi in uno stato di incredulità. La causa del decesso non è stata resa pubblica.

Il ricordo di una carriera brillante

Daniela Costa, di origini spagnole, si è distinta nel panorama televisivo, soprattutto grazie al suo ruolo nella serie TV ‘Un Paso Adelante’, trasmessa in Spagna tra il 2004 e il 2006 e recentemente riproposta su Netflix.

“Non posso credere alla vita,” ha scritto Munoz, ricordando i momenti felici passati insieme sul set de ‘I miei adorabili vicini’. “Riposa in pace Daniela Costa,” ha concluso il suo commovente messaggio, invitando al rispetto della privacy della famiglia in lutto.

Un’eredità artistica indimenticabile

Le parole di Miguel Angel Munoz hanno risonanza in tutta la Spagna e oltre. L’agenzia che rappresentava Daniela Costa non ha smentito la notizia.

Oltre a ‘Un Paso Adelante’ e ‘I miei adorabili vicini’, Costa era nota per il suo lavoro in ‘El commissario’ e ‘Lalola’, oltre a numerose altre apparizioni in film e produzioni teatrali. Il suo ultimo lavoro pubblico, un video intitolato “Amen” diretto da Oskar Salcedo, risale al 2014, testimoniando il suo contributo durevole al mondo dell’arte e dello spettacolo.