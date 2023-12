Prof di liceo ha un malore improvviso in classe e crolla a terra, i primi a soccorrerlo sono i suoi studenti

0 SHARES Condividi Tweet

Un insegnante del liceo classico Delfico di Teramo ha subito un grave malore in classe, provocando una rapida mobilitazione dei soccorsi e suscitando profonda preoccupazione nella comunità scolastica.

Emergenza al liceo Delfico: malore improvviso per un insegnante

Un rispettato insegnante di lettere del liceo classico Delfico di Teramo ha vissuto un momento critico ieri. Verso le 13, durante l’ultima lezione prima della campanella finale, ha avvertito un forte giramento di testa, culminando in un improvviso collasso.

L’incidente ha trasformato la sua giornata lavorativa in una situazione d’emergenza.

Intervento rapido: soccorsi e cure ospedaliere

Fortunatamente, l’intervento immediato ha garantito assistenza tempestiva all’insegnante. Un’ambulanza del 118 è arrivata prontamente sul posto, dove il personale sanitario ha stabilizzato il docente prima di trasportarlo all’ospedale Mazzini di Teramo. Qui, il professore ha ricevuto cure urgenti e sottoposto a esami dettagliati per determinare le cause del malore.

Preoccupazione e sostegno della comunità scolastica

La notizia dell’incidente ha scosso l’intera comunità scolastica. Nel pomeriggio, l’ex dirigente scolastica Loredana Giampaolo ha espresso la sua preoccupazione: «Al momento, né io né l’attuale preside Iside Lanciaprima siamo state informate sulle condizioni di salute del professore. Speriamo di ricevere ulteriori informazioni nella tarda serata e, nel frattempo, esprimiamo il nostro sostegno e i nostri pensieri positivi per una pronta guarigione». La scuola e i suoi membri rimangono in attesa di aggiornamenti, sperando in buone notizie riguardo alla salute del loro collega.