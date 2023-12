Impatto frontale tra due auto forse per una manovra sbagliata, muore sul colpo, muore sul colpo il 23enne Simone Negri

0 SHARES Condividi Tweet

Simone Negri, 23 anni, ha perso la vita in un incidente stradale sulla provinciale 639 tra Como e Lecco. Altri giovani coinvolti sono feriti.

Incidente fatale sulla strada provinciale

La serata di ieri, domenica 17 dicembre, è stata segnata da una tragedia sulla strada provinciale 639, che unisce Como a Lecco.

Un violento scontro frontale tra due auto ha provocato la morte di Simone Negri, un giovane in procinto di compiere 23 anni.

Le vetture coinvolte nell’incidente trasportavano giovani che rientravano da una serata di divertimento. Un ragazzo di 26 anni, alla guida di una Ford Focus che si è scontrata con la Renault Clio di Simone, è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Anna di Como. Gli altri passeggeri hanno riportato ferite varie ma non sono in pericolo di vita.

Dinamica dell’incidente

Il fatale incidente è avvenuto intorno alle 23, nella zona di Eupilio. Le cause dell’impatto sono ancora oggetto di indagine. Si ipotizza che l’eccessiva velocità o una manovra errata possano aver causato lo scontro.

Entrambi i conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere delle proprie auto. “A nulla, però, sono serviti i tentativi da parte dei vigili del fuoco di estrarre vivo Simone Negri.”

Cordoglio e ricordo

Simone, originario di Erba e residente a Cesana Brianza, avrebbe festeggiato il suo 23° compleanno mercoledì 20 dicembre.

La comunità locale e i suoi familiari sono immersi in un profondo dolore. La sua compagna, attraverso un messaggio su Instagram, esprime la sua disperazione: “Amore, in questa notte un incidente mortale ti ha portato via.

Io non ho parole e non ho più un filo di forza per realizzarlo. Ti amo tanto e non doveva succedere tutto questo, non doveva succedere a te.”