Un malore improvviso, dopo sette giorni d’agonia muore Alice Tiberi di soli 21 anni, il dolore dei genitori

la giovane Alice Tiberi, di soli 21 anni, è deceduta dopo sette giorni di lotta in ospedale, lasciando una comunità in lutto e molte domande senza risposta.

Il dolore di una comunità

Alice Tiberi, una giovane di soli 21 anni, è tragicamente scomparsa dopo una lotta di sette giorni in ospedale. “Immersi in un dolore palpabile,” hanno detto i familiari e gli amici durante l’ultimo saluto. La madre Ines e il padre Federico hanno ricevuto il sostegno della comunità in un momento di immenso dolore. “Appena 21 anni, ha lottato per 7 giorni nel letto d’ospedale a Torrette,” hanno rivelato i suoi cari, descrivendo una battaglia inaspettata per la vita.

I dettagli della tragedia

Il destino di Alice rimane avvolto nel mistero, con l’autopsia prevista per rivelare le cause della sua morte improvvisa. “Alice non aveva particolari problemi di salute fino a quella mattina del 7 dicembre,” hanno dichiarato i familiari. La sua mamma, Ines, preoccupata per non aver avuto sue notizie, ha scoperto Alice priva di vita nel suo letto. Il personale del 118 ha tentato invano le manovre di rianimazione, e un’eliambulanza l’ha trasportata all’ospedale di Ancona. Il malore improvviso e la successiva lotta per la vita hanno lasciato tutti senza parole.

L’impatto sulla comunità

La morte di Alice Tiberi ha profondamente colpito la comunità. “Dal primo cittadino Daniele Grossi a tutta la comunità sono arrivati messaggi di cordoglio,” si legge nelle dichiarazioni. In segno di lutto, sono state spente tutte le luci natalizie a Mercatale, e gli eventi locali sono stati annullati o rinviati. La partita del Sassocorvaro contro la Viridissima di Apecchio è stata rimandata per consentire la partecipazione ai funerali. La morte di Alice ha trasformato un periodo di festa in un momento di riflessione e dolore collettivo.