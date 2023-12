Fedez contro Lucarelli: scintille sulla beneficenza poi l’affondo finale della giornalista

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez replica a Selvaggia Lucarelli riguardo le affermazioni sulla beneficenza, sottolineando le sue donazioni durante la pandemia e sfidando la critica su quanto ha fatto lei in termini di contributi.

Selvaggia Lucarelli ha focalizzato l’attenzione su Fedez e Chiara Ferragni, discutendo le loro iniziative benefiche, tra cui una raccolta fondi per il Covid destinata a un ospedale del gruppo San Donato. La Lucarelli ha evidenziato i legami dell’ospedale con la politica di destra. Fedez, in risposta, ha chiarito il contesto della sua donazione in un’intervista a Report e in altri interventi. Ha spiegato di aver prima contattato l’ospedale Sacco, che ha rifiutato la raccolta fondi, per poi rivolgersi al San Raffaele, che ha organizzato rapidamente l’iniziativa. Ha inoltre sottolineato di aver donato 350 mila euro ad altri ospedali pubblici. “Mi piacerebbe sapere tu nel frattempo che cosa hai fatto? Spoiler: un C di niente. E comunque, cara non-giornalista, piuttosto di attaccare noi ti sei ridotta a difendere il duo Gallera-Fontana. Complimentoni,” ha detto Fedez.

Scambio di battute tra Fedez e la Lucarelli

La risposta di Fedez alla Lucarelli non si è limitata a una difesa delle sue azioni benefiche, ma ha anche incluso una critica diretta alla giornalista. La Lucarelli ha prontamente risposto a Fedez “No Fedez, non è carino dire che voi avete fatto tanto e io invece un C. Ho appena fatto fare una donazione di 1 milione di euro a un ospedale e di I milione e mezzo ad agem che contribuisce a tutelare i cittadini e il rispetto delle regole e del mercato! Prego,”.