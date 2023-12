Tragedia a Rieti: Fiore Petrongari uccide la moglie a martellate e poi si suicida, una famiglia segnata da due drammi

0 SHARES Condividi Tweet

Fiore Petrongari uccide la moglie Iride Casciani a martellate e poi si toglie la vita con un colpo di fucile in un drammatico omicidio-suicidio a Rieti. La coppia aveva già affrontato una tragedia vent’anni fa.

Un grave episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Rieti, con Fiore Petrongari, 82 anni, che ha ucciso la moglie Iride Casciani, 72 anni, colpendola ripetutamente con un martello. Petrongari, ex dipendente del Comune di Rieti e autista di scuolabus, si è poi tolto la vita sparandosi con un fucile da caccia regolarmente detenuto. L’allarme è stato lanciato da una delle figlie della coppia, preoccupata per la mancata risposta dei genitori al telefono. Gli investigatori della squadra mobile di Rieti stanno indagando sull’accaduto, cercando di capire le motivazioni dietro a questo gesto estremo. “Persone straordinarie, lui un uomo buono. Cosa sia successo non lo sappiamo”, hanno commentato i vicini di casa, sottolineando l’inaspettata natura del crimine.

Una famiglia già segnata da una tragedia

Questa non è la prima tragedia che colpisce la famiglia Petrongari-Casciani. Oltre vent’anni fa, Iride Casciani e Fiore Petrongari avevano già perso un figlio, morto in giovane età in un incidente stradale sulla Rieti-Terni. Il lutto per la perdita del figlio e la recente tragedia pongono la famiglia al centro di un dolore incommensurabile, lasciando la comunità in stato di shock e lutto.