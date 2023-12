Vanessa Ballan uccisa a coltellate: Fandaj Bujar arrestato per omicidio aggravato

0 SHARES Condividi Tweet

Fandaj Bujar è stato fermato per l’omicidio aggravato di Vanessa Ballan, trovata morta a coltellate nella sua casa a Riese Pio X.

I Carabinieri di Treviso hanno fermato Fandaj Bujar, un uomo di 41 anni di origini kosovare, con l’accusa di omicidio aggravato in relazione alla morte di Vanessa Ballan. Bujar, individuato nella tarda serata dopo estese ricerche, è stato condotto in carcere a Treviso. Finora, l’uomo non ha fornito dichiarazioni agli investigatori. Vanessa Ballan, una giovane di 27 anni, madre di un bambino piccolo e incinta del secondo figlio, è stata ritrovata senza vita nella sua abitazione a Riese Pio X, uccisa a coltellate con diverse ferite rinvenute sul suo torace.

Il ritrovamento di Vanessa Ballan e le indagini

Il corpo di Vanessa Ballan è stato scoperto dal suo compagno, Nicola Scapinello, che ha tentato invano di rianimarla. I soccorsi, una volta arrivati sul posto, hanno solo potuto constatare il decesso della donna. Nonostante l’iniziale interrogatorio, il compagno è apparso estraneo ai fatti. Le indagini, coordinate dal pm Michele Permunian e condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Treviso, sono partite da una denuncia di stalking presentata da Vanessa contro Bujar lo scorso ottobre. Gli investigatori ora lavorano per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio.

Un cliente del supermercato e le indagini in corso

Bujar, fermato per l’omicidio, era un cliente del supermercato dove Vanessa aveva lavorato prima di andare in maternità. I dettagli dell’omicidio e il movente sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. La tragica fine di Vanessa Ballan lascia una comunità in lutto